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Американка померла від рідкісної бактерії з Індії

У США жінка померла від інфекції, яка виявилася стійка до всіх 26 видів антибіотиків, доступним на території країни

Про це пише AFP з посиланням на чиновників у сфері охорони здоров'я.

За даними агентства, мешканка штату Невада померла у вересні 2016 віці 70 років від септичного шоку.

Незадовго до смерті вона була на відпочинку в Індії, де зламала шийку стегна і проходила попереднє лікування.

Фахівці виявили в зразках тканини рідкісну бактерію Klebsiella pneumoniae, яка зазвичай не викликає важких захворювань, але в даному конкретному випадку її новий штам став причиною загибелі жінки.

Незадовго до смерті жінку ізолювали, щоб уникнути поширення хвороби. Посмертні випробування показали, що американку, можливо, могли врятувати в разі застосування фосфоміцину, однак цей антибіотик не ліцензований в США.

Як зазначив Нік Томсон, керівник дослідницької групи з вивчення генома людини Інституту Сенгера в Англії, бактерія Klebsiella pneumoniae стає все більш стійкою.

Як повідомлялося, за даними вчених, до 2050 року супербактеріі вбиватимуть до 10 млн осіб щорічно, а збиток від них становитиме 100 трильйонів доларів.