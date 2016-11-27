Американські фермери попросили Трампа продовжити кубинську політику Обами
- Сьогодні, 05:16
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Лист президенту США було організовано Коаліцією за співпрацю з Кубою
Американські фермери і агропромислові об'єднання попросили обраного президента США Дональда Трампа продовжити політичний курс чинного глави держави Барака Обами щодо Куби, передає Reuters.
Повідомляється, що в числі тих, хто підписали прохання виявилися лобістські асоціації приватних фермерів, виробників бобів, сої, кукурудзи, рису, пшениці, великої рогатої худоби та інших сільськогосподарських культур.
Лист президенту було організовано Коаліцією за співпрацю з Кубою (Engage Cuba Coalition) і лобістської асоціацією USA Rice.
Раніше адміністрація діючого президента США Барака Обами скасувала політику, в рамках якої кубинцям, які прибули в країну без візи, надається дозвіл на проживання.