Американські військові вбили в Сирії одного з лідерів «Ісламської держави»

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Фото: ZN.ua Був знищений близький соратник всесвітньо відомого терориста Абу Бакра аль-Багдіді.

Він був причетний до атаки на нічний клуб Стамбула

Американські військові вислідили і вбили на території Сирії одного з лідерів екстремістської організації «Ісламська держава». Про це повідомляє BBC.

У ході операції був знищений близький соратник всесвітньо відомого терориста Абу Бакра аль-Багдіді, що мав, до того ж відношення до атаки на нічний клуб Стамбула в Новорічну ніч, в результаті якої загинули 39 людей. Операція була проведена на сході країни в районі міста Майадин. У повідомленні міністерства оборони США вбитого називають Абдурахмоном Узбеки. Повідомляється, що він, імовірно, з Узбекистану.

Нагадаємо, терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад на відділення Федеральної служби безпеки (ФСБ) в Хабаровську, яке відбулося 21 квітня. У той же час російські ЗМІ з посиланням на джерела в ФСБ повідомляють, що скоїв напад Антон Конєв, який був пов'язаний з невеликим неонацистським угрупованням «Штольц Хабаровськ».