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    Американські військові вбили в Сирії одного з лідерів «Ісламської держави»

    • Сьогодні, 08:11
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    Був знищений близький соратник всесвітньо відомого терориста Абу Бакра аль-Багдіді.
    Фото: ZN.ua
    Був знищений близький соратник всесвітньо відомого терориста Абу Бакра аль-Багдіді.

    Він був причетний до атаки на нічний клуб Стамбула

    Американські військові вислідили і вбили на території Сирії одного з лідерів екстремістської організації «Ісламська держава». Про це повідомляє BBC.

    У ході операції був знищений близький соратник всесвітньо відомого терориста Абу Бакра аль-Багдіді, що мав, до того ж відношення до атаки на нічний клуб Стамбула в Новорічну ніч, в результаті якої загинули 39 людей. Операція була проведена на сході країни в районі міста Майадин. У повідомленні міністерства оборони США вбитого називають Абдурахмоном Узбеки. Повідомляється, що він, імовірно, з Узбекистану.

    Нагадаємо, терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад на відділення Федеральної служби безпеки (ФСБ) в Хабаровську, яке відбулося 21 квітня. У той же час російські ЗМІ з посиланням на джерела в ФСБ повідомляють, що скоїв напад Антон Конєв, який був пов'язаний з невеликим неонацистським угрупованням «Штольц Хабаровськ».

    ФСБ військові напад держава Ісламська держава
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