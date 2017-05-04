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    Американські ВПС перехопили російські винищувачі біля Аляски

    • Сьогодні, 21:15
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    Винищувач Су-35
    Винищувач Су-35

    Винищувачі були без зброї і перебували в міжнародному повітряному просторі

    У четвер, 4 травня, вранці два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 у супроводі двох винищувачів Су-35 вторглися в зону ВВС Аляски. Про це повідомляє Fox News з посиланням на представників Пентагону.

    Два американські винищувачі F-22, які здійснювали рутинне патрулювання в регіоні, перехопили російські військові літаки.

    Відзначається, що американські ВПС вперше помітили новітні російські винищувачі Су-35 поблизу Аляски. Винищувачі були без зброї і перебували в міжнародному повітряному просторі.

    Минулого місяця російські бомбардувальники фіксували біля узбережжя Аляски протягом чотирьох днів – вперше з 2014 року.
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