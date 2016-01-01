Американський біолог назвав найнебезпечнішу інфекцію, що загрожує людству

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Ми більш уразливі, ніж думаємо: біла смерть може повернутися, - експерт

Дрю Сміт, молекулярний біолог з Університету Колорадо (США) стверджує, що поява туберкульозу, стійкого до антибіотиків, несе особливу небезпекою для людей, пише британське видання Aeon Magazine.

«Вік більшості хворих - від 25 до 45 років, тобто вони знаходяться в самому розквіті сил. Основні фактори ризику - протитуберкульозна терапія в минулому і статус біженця. Туберкульоз з множинною лікарською стійкістю піддається лікуванню, але воно важке, дороге і часто неефективне. У 2015 році таким туберкульоз захворіло півмільйона людей, і лише чверть з них отримала адекватне лікування і одужують», - зазначив він.

За словами експерта, не виключено, що туберкульоз із множинною лікарською стійкістю стає ще більш заразним в місцях з високою щільністю населення. «Якщо це дійсно так, то у нас великі проблеми. У нас немає надійного плану «Б» на випадок спалаху вірулентних штамів з лікарською стійкістю. Не можна ізолювати мільйони хворих. Поліпшення санітарних умов не допоможе, оскільки хвороба поширюється від людини до людини при кашлі, чханні і навіть розмові. Може, природний відбір і зробив нас менш сприйнятливими до інфекцій, ніж наші предки, але це лише надія, а не план», - підкреслив вчений.

Експерт додав, що у певний момент туберкульоз може похитнути наш прогресивний інноваційне суспільство. «Найсильніше постраждають люди молодого віку, хвороба буде рано обривати їх життя і кар'єри, від чого наші громадські структури піддадуться величезним деформаціям», - пояснив він.

Звичайно, може, нічого з цього і не станеться, припустив вчений. «Але розглянемо найгірший сценарій: нові штами туберкульозу в поєднанні з кліматично зумовленими неврожаями приведуть до масової міграції. В результаті може виникнути нестримна епідемія, яка покладе край сучасній економіці. Ми більш уразливі, ніж думаємо: біла смерть може повернутися», - резюмував він.