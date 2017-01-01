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    Американський конгрес заборонив Пентагону співпрацювати з Росією

    • Сьогодні, 08:50
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    Заборона повинна діяти, поки «Рособоронекспорт» не припинить «поставки летального військового обладнання Сирії і поки російські збройні сили не покинуть Крим

    Палата представників США схвалила проект бюджету Пентагону на 2017 рік, що передбачає заборону на його співпрацю з «Рособоронекспортом».

    Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на документ.

    За проект бюджету, який розрахований до кінця вересня цього року і передбачає виділення $578 млрд Пентагону, проголосував 371 конгресмен. Проти проголосували 48 конгресменів.

    «Ніякі з цих коштів не можуть бути використані міністром оборони для укладення контрактів з «Рособоронекспортом», - йдеться в документі.

    Заборона повинна діяти, поки «Рособоронекспорт» не припинить «поставки летального військового обладнання Сирії і поки російські збройні сили не покинуть Крим.

    Відзначається, що міністр оборони США може спробувати змінити рішення, якщо після консультацій з держсекретарем і директором Національної розвідки вирішить, що ця співпраця відповідає інтересам США. Йому також доведеться переконати в цьому профільні комітети конгресу.

     

    Джерело: Еспресо ТВ

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