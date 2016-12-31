Анґела Меркель: Євросоюз може справді робити краще, ніж національна держава

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Канцлер Німеччини виступила із новорічним зверненням

Канцлер ФРН Анґела Меркель у своєму новорічному зверненні побажала жителям Німеччини зберігати оптимізм, незважаючи на всі існуючі загрози. За її словами, ненависті потрібно протиставити демократію і загальноєвропейські цінності, які повинні стати сильнішими за тероризм. Про це повідомляє Deutsche welle.



Меркель назвала сумної і огидною причетність біженців до кількох терактів в ФРН у році, що минає. За її словами, це стало знущанням не лише над готовністю німців допомагати нужденним, а й над тими людьми, які дійсно потребують цієї допомоги.



При цьому канцлер висловилася на підтримку своєї міграційної політики. Нагадавши про жахливі руйнування в Алеппо, вона назвала важливим і правильним той захист, який Німеччина дає біженцям із Сирії.



Канцлер також запевнила, що уряд ухвалить усі необхідні політичні та законодавчі рішення, аби забезпечити безпеку населення Німеччини.

Не оминула Анґела Меркель і теми ЄС. На її думку, Європейському Союзові попри втрату одного із своїх членів та інші проблеми слід концентруватися на тому, що він «може справді робити краще, ніж національна держава». За її словами, слід разом шукати відповіді на ті запитання та виклики, які стоять перед ЄС, у тому числі й у таких сферах як глобальна конкуренція, захист зовнішніх кордонів чи міграція. «І ми німці щонайбільше зацікавленні в тому, щоб відігравати при цьому провідну роль», - наголосила канцлерка.