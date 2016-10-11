Антикорупційне бюро завершило перевірку кандидатів до Верховного суду

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Верховний суд

У відомстві зазначають, що зібрану інформацію долучать до суддівських досьє, а Вища кваліфкомісія суддів використає їх при оцінюванні кандидатів під час конкурсу

Співробітники Управління аналітики та обробки інформації НАБУ зібрали та передали до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України первинні дані про всіх претендентів (понад 600) до Верховного суду, зібрані з доступних реєстрів та баз даних.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«Цю інформацію долучать до суддівських досьє, а Вища кваліфікаційна комісія суддів використає їх при оцінюванні кандидатів під час конкурсу. Аналітична інформація також передана Громадській раді доброчесності, яка зі свого боку допомагає ВККСУ перевіряти інформацію про служителів Феміди і бере участь у конкурсному відборі», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за запитом ВККСУ перед співбесідами НАБУ також готове здійснювати додаткову перевірку відомостей фіналістів конкурсу на предмет детального аналізу корупційних ризиків.

НАБУ розпочало аналітичну перевірку відомостей про охочих стати суддями у Верховному Суді у січні 2017 року.