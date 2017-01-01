Антимонопольний комітет оштрафував «Київстар» на 43,5 тис гривень

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Оштрафовано ПАТ «Київстар» за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Антимонопольний комітет України оштрафував компанію-оператора мобільного зв'язку «Київстар» на 43,52 тис гривень через ненадання затребуваної комітетом інформації в означений законом термін.

Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету.

«Оштрафовано ПАТ «Київстар» на 43 520 грн за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Комітету від 22 квітня 2016 року № 24-25/09-4277 у встановлений ним строк», - йдеться в повідомленні.

Йдеться про одну зі справ про концентрацію (процес злиття підприємств, компаній та інших ринкових активів, внаслідок якого зростає економічна влада учасників ринку).

Окрім того надано рекомендації ПАТ «Київстар» щодо встановлення ціни (тарифу) на послугу зі здійснення абонентами власної мережі вихідних дзвінків на телефонні номери абонентів фіксованого зв’язку України на економічно обґрунтованому рівні шляхом зміни певних тарифних планів та/або впровадження нових тарифних планів, в яких ціна (тариф) на послугу зі здійснення абонентами власної мережі вихідних дзвінків на телефонні номери абонентів рухомого (мобільного) зв’язку прирівняна до ціни (тарифу) на послугу зі здійснення абонентами власної мережі вихідних дзвінків на телефонні номери абонентів фіксованого зв’язку України.

Раніше повідомлялося, що «Київстар» знизить тарифи на дзвінки через рішення Антимонопольного комітету.

Зазначимо, що чистий дохід «Київстар» в 2016 році зріс на 11% — до 14,96 млрд гривень, а показник EBITDA збільшився на 23,4% —до 7,811 млрд гривень.