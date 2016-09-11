Антимонопольний комітет скасував підсумки конкурсу з продажу квитків на «Євробачення-2017»

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В «Національній суспільній телерадіокомпанії» висловил надію, що квитки надійдуть у продаж вже в цьому місяці

Заступник генерального директора ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія» Павло Грицак висловив надію, що квитки на пісенний конкурс «Євробачення-2017» почнуть продавати в лютому. Про це повідомляє прес-служба НСТУ.

Згідно з повідомленням, Антимонопольний комітет України зобов'язав НТКУ відмінити процедуру закупівлі послуги з продажу квитків на «Євробачення-2017» після розгляду скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Маестро тікет систем».

«Ми будемо виконувати рішення Антимонопольного комітету, це уповноважений державний орган, у нас немає інших варіантів. Ми не можемо сказати, що згодні з цим рішенням, тому шукаємо варіанти вирішення ситуації, що склалася, щоб запустити квитки в продаж як можна раніше. Ми проводимо консультації з цього питання з Європейською мовною спілкою, і не будемо приймати жодних рішень без погодження з ними», - повідомив Грицак.

Разом з тим, Грицак висловив надію, що квитки надійдуть у продаж вже в цьому місяці: «Сподіваємося, що квитки надійдуть у продаж у лютому, ми активно працюємо над втіленням цього».

Відзначимо, раніше в соцмережах користувачі почали обговорювати проведений організаторами «Євробачення-2017» тендер на продаж квитків на конкурс. Як виявилося, серед чотирьох компаній організатори вибрали приватне підприємство «В Тікет», яке вимагало за свої послуги 2 млн 537 тис грн. У той час як ТОВ «Укртікет» запросило за свої послуги лише 1 копійку, а «Маестро тікет» і «Карабас» - 352 тис і 353 тис гривень відповідно.

Учасники тендеру одразу подали відповідну заяву в АМКУ.