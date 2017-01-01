Антисемітський скандал у мережі: генерал СБУ проти Рабіновича

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Василь Вовк

Глава Українського єврейського комітету закликає СБУ і Генпрокуратуру звернути увагу на інцидент

Генерал резерву СБУ Василь Вовк закликає до знищення всіх українських євреїв, в тому числі і опозиційного нардепа, керівника парламентського підкомітету з прав людини і лідера партії «За життя» Вадима Рабіновича. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський.

9 травня, в День Перемоги над нацизмом, Долинський написав на своїй сторінці: «Осяяння прийшло до нього (В. Вовка. - Ред.), коли в ефірі одного з телеканалів він побачив народного депутата Вадима Рабіновича. Генерал упевнений, що на вкрадені у народу гроші глава Всеукраїнського єврейського конгресу відкрив єврейський телеканал».

За словами директора єврейського комітету, свої погрози на адресу євреїв і особисто Вадима Рабіновича колишній випускник школи КДБ висловив після того, як один з друзів по соцмережі задав йому питання: «До чого тут євреї і що ви маєте проти євреїв?».

Долинський також цитує відповідь самого генерала Вовка: «Все я маю проти євреїв. Україна має проти євреїв. Ви не українці, і вас я буду знищувати разом з Рабіновичем. Ще раз кажу - пішли ви нахрен, ж_ди, дістали вже український народ».

Долинський зазначає, що це не перший антисемітський випад офіцера-націоналіста. У 2009 році Василь Вовк займався розслідуванням справи про Голодомор. Тоді генерал СБУ дійшов висновку, що геноцид 1932-1932 рр. влаштували євреї Лазар Каганович і Мендель Хатаєвич виключно в цілях знищення української національної групи.

Долинський закликає СБУ і Генпрокуратуру звернути увагу на інцидент. «Я вважаю, що загроза фізичного знищення на адресу євреїв з вуст генерала СБУ - достатня підстава для СБУ та Генпрокуратури, щоб звернути на це увагу», - написав керівник Українського єврейського комітету в своєму Facebook.