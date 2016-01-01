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    «Антонов» презентував новий транспортний літак

    • 20 Грудня, 13:13
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    Президент вручив шеврони пілотам нового літака

    Державний авіабудівний концерн «Антонов» презентував новий транспортний літак АН-132D. При урочистому викочуванні літаку з ангару був присутній і президент Петро Порошенко.

    Об водило літака за традицією розбили пляшку шампанського.

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    «Сьогодні історичний день. Дуже мало держав у світі можуть святкувати створення нового літака», – заявив він.

    АН-132D побудували за півтора року. Крім України, у створенні вантажного АН-132D брали участь Канада, США, Велика Британія, Німеччина, Франція і Саудівська Аравія.

    Президент подякував Саудівській Аравії за участь у реалізації цього проекту.

    За словами президента, АН-132D продовжує славетну лінійку українських авіатранспортників, серед яких відомі літаки «Антей», «Руслан» та «Мрія».


    Порошенко заявив, що потреба в літаках такого типу до 2035 року – близько 290 одиниць. Президент також вручив шеврони пілотам літака.

    Командир екіпажу – заслужений льотчик-випробовувач Олексій Круц, другий пілот – генерал-майор у відставці, льотчик випробувач Мухамед Аяш, інженер випробувач Володимир Нестеренко.

    Наразі офіційна церемонія викатки нового літака завершена, однак люди ще не поспішають розходитись і фотографуються біля велетня. 

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