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Президент вручив шеврони пілотам нового літака

Державний авіабудівний концерн «Антонов» презентував новий транспортний літак АН-132D. При урочистому викочуванні літаку з ангару був присутній і президент Петро Порошенко.

Об водило літака за традицією розбили пляшку шампанського.

«Сьогодні історичний день. Дуже мало держав у світі можуть святкувати створення нового літака», – заявив він.

АН-132D побудували за півтора року. Крім України, у створенні вантажного АН-132D брали участь Канада, США, Велика Британія, Німеччина, Франція і Саудівська Аравія.

Президент подякував Саудівській Аравії за участь у реалізації цього проекту.

Співпраця між Україною і Саудівською Аравією має величезний потенціал. Створення нового літака - перший і важливий крок — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 декабря 2016 г.

За словами президента, АН-132D продовжує славетну лінійку українських авіатранспортників, серед яких відомі літаки «Антей», «Руслан» та «Мрія».

Важливо, що в умовах російської агресії антонівці та українська влада знаходять нові перспективні ринки — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 декабря 2016 г.



Порошенко заявив, що потреба в літаках такого типу до 2035 року – близько 290 одиниць. Президент також вручив шеврони пілотам літака.

Командир екіпажу – заслужений льотчик-випробовувач Олексій Круц, другий пілот – генерал-майор у відставці, льотчик випробувач Мухамед Аяш, інженер випробувач Володимир Нестеренко.

Наразі офіційна церемонія викатки нового літака завершена, однак люди ще не поспішають розходитись і фотографуються біля велетня.