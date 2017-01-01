Апеляція на рішення про призупинення «антимігрантського» указу Трампа відхилена

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Дональд Трамп

Мін'юсту США дали крайній термін до понеділка для подачі відповіді на заперечення за позовом

Суд в США відхилив апеляцію американського міністерства юстиції на рішення федерального суду Сієтлу, відповідно до якого було тимчасово призупинено виконання виконавчого указу президента Дональда Трампа про посилення міграційної політики. Про це повідомило агентство AP.

Апеляційний суд дев'ятого округу в Сан-Франциско ухвалив, що мін'юсту США дали крайній термін до понеділка для подачі відповіді позивача на заперечення відповідача за позовом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ, що призупиняє прийом біженців до країни.

Як повідомляє телекомпанія ABC News, документ «Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США» містить розпорядження, згідно з яким Держдеп зобов'язується на 120 днів зупинити дію програми для мігрантів Refugee Admissions Program, яка поширюється на всі країни.

Крім того, указ на термін 90 днів припиняє видачу дозволів на імміграцію в США жителям країн, «причетних до тероризму» - Сирії, Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану і Лівії. Штати також повністю відмовляються від прийому сирійських біженців на невизначений період.