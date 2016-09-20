Аптечна асоціація спростувала початок розрекламованої Гройсманом програми дешевих ліків

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Залишається відкритим питання щодо розпорядників бюджетних коштів, з якими аптеки мають укладати договори на місцях

Аптечна професійна асоціація України стурбована тим, що програма «Доступні ліки», старт якої вже анонсовано, з низки вагомих причин не набере чинності, як обіцяно, з 1 квітня.

Одна із них – формування Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню.

Починаючи з 25 березня протягом 10 днів, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 17 березня 2017 р. №152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», його має бути наповнено та затверджено МОЗ, а це вже ніяк не може відбутися до 1 квітня.

«Дійсно, протягом десятиденного терміну виробники і дистриб’ютори мають подати необхідну інформацію щодо лікарських засобів, які потім буде включено до реєстру. Ця інформація надаватиметься ними до 3 квітня. Далі цей реєстр має бути затверджено Міністерством охорони здоров’я і тільки тоді аптеки зможуть закуповувати ці лікарські засоби для забезпечення хворих на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму. І це також займе час», – зазначив директор Аптечної професійної асоціації Володимир Руденко.

До того ж залишається відкритим питання щодо розпорядників бюджетних коштів, з якими аптеки мають укладати договори на місцях. Досі перелік даних суб’єктів не оприлюднено на сайті МОЗ чи в інших інформаційних джерелах. А без договору жодна з аптечних установ не почне відпускати лікарські засоби. Треба мати на увазі, що укладання відповідних угод також не робиться в одну мить.

Тобто реально, на думку АПАУ, програма зможе повноцінно набути чинності в десятих числах квітня. «Ситуація складається таким чином, що люди не отримають обіцяного програмою «Доступні ліки» у заплановане число, і першими, кого можуть звинуватити в цьому, стануть аптеки», – наголосив Володимир Руденко.