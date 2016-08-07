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    Армія Іраку почала операцію зі звільнення західного Мосула від бойовиків ІДІЛ

    • Сьогодні, 09:30
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    Іракські урядові війська практично оточили західну частину міста, що знаходиться під контролем екстремістів

    Прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив про початок військової операції по звільненню західного Мосула від бойовиків «Ісламської держави», повідомляє ВВС.

    «Наші сили починають звільнення громадян від террору», — заявив аль-Абаді в телевізійному зверненні.

    Іракські урядові війська практично оточили західну частину міста, що знаходиться під контролем екстремістів. Тим часом авіація коаліції під керівництвом США завдає ударів по «Ісламській державі» з повітря.

    Звільнення західної частини Мосула ускладнюється специфічної плануванням цієї частини міста з переважанням вузьких вулиць.

    Напередодні військової операції в ООН заявили, що головним пріоритетом для влади Іраку повинна стати безпека громадян, заблокованих в обложених районах міста.

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