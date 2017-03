Атака судна біля Ємену: кількість загиблих зросла до 42

Більше 30 поранених були доставлені до лікарні, також троє торговців людьми з судна, які пережили напад, доставлені до в’язниці.

Кількість загиблих внаслідок удару з гелікоптера по судну з біженцями біля берегів Ємену зросла до 42 осіб.

Про це повідомляє AFP з посиланнями на Міжнародну організацію з міграції.

Більше 30 поранених були доставлені до лікарні, також троє торговців людьми з судна, які пережили напад, доставлені до в’язниці.

Наразі вважається, що напад скоїли повстанці-хусити.

