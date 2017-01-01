Атака судна біля Ємену: кількість загиблих зросла до 42
- Сьогодні, 22:16
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Більше 30 поранених були доставлені до лікарні, також троє торговців людьми з судна, які пережили напад, доставлені до в’язниці.Кількість загиблих внаслідок удару з гелікоптера по судну з біженцями біля берегів Ємену зросла до 42 осіб.
Про це повідомляє AFP з посиланнями на Міжнародну організацію з міграції.
Більше 30 поранених були доставлені до лікарні, також троє торговців людьми з судна, які пережили напад, доставлені до в’язниці.
Наразі вважається, що напад скоїли повстанці-хусити.
More than 40 refugees dead in attack on boat off Yemen https://t.co/do4ODd2DOm pic.twitter.com/HlFNaUeOUm— vnews.mv (@vaavu) 17 березня 2017 р.
Раніше повідомлялося, що в Ємені біженці були на шляху з Ємену до Судану, коли вертоліт Apache атакував їхній човен біля протоки Баб аль-Мандеб. В результаті нападу тоді було відомо, що загинула 31 особа.