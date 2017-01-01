Крах реформи поліції: неатестовані правоохоронці відновлюються на посадах (документ)
- Сьогодні, 09:00
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Наполіція не оперує статистикою на місцях, але сповістила про тривожні дзвіночки у своєму апараті
В апараті центрального органу управління Національної поліції України 15 поліцейських оскаржили рішення атестаційних комісій про своє звільнення.
Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит «Главкому».
«На 28 квітня судами прийнято рішення на користь поліцейських у 11 справах, по інших справах судовий розгляд триває», - повідомили у департаменті кадрового забезпечення Нацполіції.
Загалом, за час атестацій було звільнено 5436 поліцейських. По них атестаційні комісії ухвалили висновки: «Займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність».
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За словами колишнього керівника Нацполіції Хатії Деконаїдзе, атестацію і новий відбір у Нацполіцію проходило 83939 співробітників, в тому числі тих, які з міліції перейшли в поліцію – 68135 осіб.
У жовтні 2016 року міністр МВС Арсен Аваков заявив про некомплект в органах поліції: бракує 18875 поліцейських і 1497 держслужбовців.
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