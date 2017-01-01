Atlantic Council: Головна проблема НАТО – не фінансування, а Росія

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НАТО має визнати, що Європа більше не в безпеці через Росію, і почати нарешті діяти – експерт

Коли президент США Дональд Трамп відвідає саміт НАТО в Брюсселі 25 травня, йому не варто безкінечно штурхати європейців за їхні витрати на оборону. Замість цього він повинен скерувати увагу союзників на необхідність виступити проти ядерного шантажу з боку Росії, а також її переваги у звичайних озброєннях. Таку думку висловив старший науковий співробітник American Foreign Policy Council Стівен Бланк, пише Atlantic Council.

Бланк погоджується, що НАТО потрібні додаткові ресурси, але не бажання країн Європи витрачати на свої армії 2% від ВВП – це «далекого не головна проблема Альянсу». «Реальна проблема – небажання успідомити, що Європа більше не мирне місце і не стане таким найближчим часом», – зазначає він, зауважуючи, що відповідь НАТО на російські загрози для європейської безпеки надто повільна і непослідовна.

«НАТО постав перед загрозою вторгення Москви в країнах Балтії, на Балканах і в Чорноморському регіоні. При цьому російська сторона дозволяє собі шантажувати країни за допомогою своєї ядерної зброї. Якщо НАТО хоче уникнути стану постійної слабкої ефективності і нездатності захистити своїх союзників, які думають, що Альянс гарантує їм безпеку, тоді на саміті в Брюсселі доведеться поговорити відверто», – наголошує експерт.

На думку Бланка, обговорення має стосуватися кореня проблеми: Росія порушила угоди про контроль озброєнь, які стосуються Європи, і це не можна лишити без відповіді. «Російські останні позачергові навчання порушують Віденський документ. Росія порушила угоду з СРСР про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, і Вашингтон, знаючи це з 2008 року, не зробив нічого у відповідь. Москва «призупинила» участь в «Угоді про звичайні озброєння у Європі». Крім того, вона порушила ще цілу низку міжнародних угод, коли вторглася в Україну. Москва також демонструє готовність застосувати ядерну зброю», – перераховує Бланк і додає, що у європейських столиць є причини нервувати.

Експерт нагадує: до 2018 року РФ, згідно з договором про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, повинна скоротити кількість стратегічних боєголовок до 1,5 тисячі. Це означає, що за рік Москві потрібно демонтувати 200 боєголовок. «І якщо подивитися на її поведінку за останні роки, можна припустити, що цього не станеться. Росія поставила за пріоритет модернізувати свої ядерні сили. Крім того, якщо подивитися на російські програми розвитку ядерних і надзвукових озброєнь, можна зробити висновок, що Москва будує зброю, яка загрожує США і Європі», – зазначив він.