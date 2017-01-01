Хмельницькі енергетики позолотили ручку фірмі «народного мера Севастополя»

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За твердженням слідства, гроші «вимивалися» на будівництві трансформаторної підстанції

Державна аудиторська служба України здійснить позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» через підозру у розтраті бюджетних коштів.

Про це стало відомо «Главкому» з ухвали Печерського райсуду Києва, опублікованої 3 квітня в Єдиному державному судовому реєстрі.

На позаплановій перевірці наполягала Генеральна прокуратура України, заявивши відповідне клопотання. Прокурори підозрюють хмельницьких енергетиків у розтраті 8 млн. грн., що осіли в окупованому Криму.

Досудове розслідування з’ясувало, що в рамках інвестиційної програми розвитку електричних мереж на 2013-2015 роки ПАТ «Хмельницькобленерго» здійснило будівництво ПС 110/10 кВ «Прибузька» у Хмельницькому, яка на початку 2016 року була введена в експлуатацію. У лютому 2013 року підприємство провело торги, на які заявилося дві фірми: черкаська ТОВ «Колтех-Енерго» з пропозицією 36,3 млн. грн і Санкт-Петербурзька ТОВ «Аркопласт» (Росія), яка оцінила свою роботу в 29,5 млн. грн.

При цьому ГПУ вважає, що пропозиція ТОВ «Аркопласт» не відповідала умовам конкурсних торгів замовника (відсутні копія свідоцтва платника ПДВ, довідка про відсутність процедури банкрутства, російськомовний варіант довідки про технічні можливості товариства суперечить україномовному варіанту), через що мала бути відхилена на підставі п. 3 п. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Однак, незважаючи на вказане, комітетом з конкурсних торгів ПАТ «Хмельницькобленерго» допущено до оцінки та акцептовано пропозицію ТОВ «Аркопласт».

У подальшому хмельницькі енергетики уклали договір підряду з російською «Аркопласт» на суму 29,5 млн. грн. з терміном виконання робіт до липня 2013 року. В обов’язки підрядника входило проведення електромонтажних, пусконалагоджувальних робіт, вимірювання та випробування в рамках будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька».

Пізніше, в червні 2015 року вартість робіт по ПС «Прибузька» було збільшено до 64,3 млн. грн. Левову частину цих коштів (45,57 млн. грн) у 2015 році «Хмельницькобленерго» перерахувало на рахунки представництва ТОВ «Аркопласт». Останнє ж «прокачало» гроші через вінницьку ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг» та МП «Вікфіл» (Вишневе, Київська область). Прикметно, що «Вікфіл» займається продажем спортивного інвентарю і, за інформацією СБУ, надавав послуги з переведення в готівку та перерахувало зазначені кошти на рахунки різних суб'єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності.

Крім цього, слідство також встановило, що в липні 2013 року «Аркопласт» уклало договір субпідряду з ТОВ «Аркопласт Україна», засновником якого воно і було. Відразу на рахунок субпідрядника було перераховано 8,85 млн грн. Далі частину грошей перерахували на рахунок ТОВ «Лаван Київ», яке мало спільного з нею спільного співзасновника, інші – переведені в готівку. При цьому слідчі встановили, що «Аркопласт Україна» не вело ніякої господарчої діяльності, окрім постачання обладнання «Хмельницькобленерго» не вело.

Правоохоронці виявили, що заявлене в документації обладнання для побудови «Прибузької» не імпортувалося. За даними СБУ, для будівництва трансформаторної підстанції, ймовірно використовувалась частина аналогічного обладнання або такого, що вже було у використанні і яке належало групі компаній «Таврида електрик», які підконтрольні так званому «народному меру Севастополя» Олексію Чалому. В СБУ також спрогнозували, що вся оборудка могла бути проведена для фінансування «сепаратиської діяльності» в окупованому Криму.

За інформацією сайту «Хмельницькобленерго», на помпезному відкритті трансформаторної підстанції 110/10 кВ «Прибузька» у лютому 2016-го було присутнє керівництво області та міста. Як зазначив тоді вже колишній генеральний директор «Хмельницькобленерго» Олександр Шпак, сучасний рівень її обладнання дозволяє працювати в автоматичному режимі навіть без участі чергового персоналу з управлінням та контролем з пульта диспетчера оперативно-диспетчерської служби компанії.

Між іншим, 9 листопада 2016 року у помешканні пана Шпака і на на 14 об’єктах ПАТ «Хмельницькобленерго» співробітники СБУ провели обшуку у рамках цього кримінального провадження.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ТОВ «Аркопласт» зареєстроване в російському Санкт-Петербузі. Засновниками «Аркопласт-Україна» є мешканець Москви Дмитро Артем’єв, мешканець Санкт-Петербургу Іван Ганницький, українці Юлія Романюк та Альберт Коробочко та російська фірма «Аркопласт-Сервіс». Бенефіціаром вказаний мешканець Санкт-Петербурга Андрій Цупій.

Бенефіціарами ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг» є мешканці Вінниці та області Наталія Пірняк, Юрій Таранюк, Сергій Шакалов та Іван Векірчик.

Наразі «Таврида електрик» з Севастополя, яка заснована 1997 року, ліквідована.