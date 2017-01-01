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    Аваков обіцяє, що в середу у Нацполіції з'явиться новий очільник

    • Сьогодні, 19:21
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    Міністр розраховує, що Кабмін підтримає пропозицію комісії

    У середу, 8 лютого, буде призначено нового главу Національної поліції України

    Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Еспресо.TV.

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    «Я задоволений рівнем кандидатів і сподіваюся, що всі вони працюватимуть зі мною. У середу внесу кандидата. Я розраховую, що Кабмін підтримає пропозицію комісії та міністра», - сказав очільник МВС.

    Нагадаємо, консультативна комісія з відбору кандидатів на посаду голови Національної поліції України визначилася з трьома кандидатами на цю посаду.

    Очільника правоохоронної структури буде призначено за результатами співбесіди з міністром внутрішніх справ.

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