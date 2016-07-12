Аваков похвалився знижкою на Mitsubishi для поліції

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Закупівля додаткових машин буде проводитися через систему публічних електронних торгів ProZorro

Національна поліція України отримала документальне підтвердження про надання корпорацією Mitsubishi Motors на автомобілі Mitsubishi Outlander PHEV.

Про це написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Додаткова угода до договору передбачає зниження ціни для української поліції на 13%, що в абсолютних цифрах дає економію 124 млн грн. Підсумкова вартість одного автомобіля становить за фактом 47500 дол США. Таким чином, за попередніми розрахунками, Нацполіція отримує можливість закупити додатково близько 90 автомобілів», – написав він на Facebook.

Аваков підкреслив, що закупівля додаткових машин буде проводитися через систему публічних електронних торгів ProZorro.

«Згідно з додатковою угодою, відповідна частина суми, перерахованої відповідно до договору ТОВ «НІКО ДІАМАНТ», буде повернена на рахунок НПУ України протягом 15 робочих днів», – повідомив Аваков.