Аваков розповів, хто причетний до схем видобутку бурштину

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Питання видобутку бурштину потрібно врегулювати на рівні загальнодержавного законодавства, зазначив Аваков

Минулого року правоохоронні органи України провели спільну масштабну операцію щодо припинення нелегального видобутку бурштину. Тоді була затримана велика кількість правоохоронців, однак це не дало потрібних результатів.

Про це розповів міністр МВС України Арсен Аваков у програмі «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK.

«Ні вище, ні середнє керівництво поліції не причетне до схем видобутку бурштину, про які так полюбляють казати активісти та Міхеїл Саакашвілі. Проте варто зазначити, що, на жаль, рентабельність цього нелегального бізнесу так, що відшкодовує будь-які збитки через конфіскацію обладнання чи навіть арешти», – коментує Аваков.

Питання видобутку бурштину, додає міністр, потрібно врегулювати на рівні загальнодержавного законодавства.

«Кабмін нещодавно нарешті випустив постанову про врегулювання ситуації на ринку видобутку бурштину. Я вважаю, що ця постанова дозволяє зробити так, щоб місцевому населенню було вигідно працювати з державною компанією, сплачуючи невеликий податок, але мати при цьому легальний прибуток, ніж працювати на злочинців, і мати від цього тільки 20%», – говорить Арсен Аваков.

Натомість прибуток від легального видобутку бурштину першочергово повинні піти на рекультивацію земель, на яких видобувалася копалина, а тільки потім у державну казну.

«У підсумку ми повинні мати сертифіковане українське каміння, а не вивезений нелегально до Польщі, і вже там сертифікований, бурштин», – наголосив Аваков.