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Найближчими днями Міністерство фінансів України внесе на розгляд уряду законопроект про створення Фінансової поліції

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що ніякої фінансової поліції допускати не можна. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ніякої фінансової поліції допускати не можна! Потрібно робити сучасну Службу фінансових розслідувань, а не ремейк пострадянського ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности - ред.)», - написав Аваков.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив, що найближчими днями Міністерство фінансів України внесе на розгляд уряду законопроект про створення Фінансової поліції, на який чекає бізнес і про який також йдеться у меморандумі з МВФ.