Аварія на лінії швидкісного трамваю: жінка-водій переплутала педалі і побила дві машини
- Сьогодні, 19:02
-
Розсилка
Наразі затор тягнеться від Повітрофлотського мосту
Потрійна автомобільна аварія сталася сьогодні ввечері на лінії швидкісного трамваю, через що утворився затор аж до Повітрофлотськкого мосту Як передає кореспондент «Главкому», водій-жінка на червоному «Пежо» вискочила на перехрестя вулиць Борщагівська та Янгеля. Спочатку в’їхала у сірий «Дайхатсу», який рухався з Янгеля і вже повернув на Борщагівську.
Водій «Дайхатсу» ледь-ледь загальмував. Жінка за кермом «Дайхатсу» застосувала ручне гальмо, щоб не вдарити інший автомобіль
Автомобілю, який рухався у середньому ряду вдалося уникнути зіткнення, як кажуть самі власники побитих автівок.
Але синьому «Фольцвагену» втекти не вдалося і «Пежо» його протаранив у бік.
Як кажуть свідки і сама винуватиця: «Переплутала педалі».
Як передає кореспондент з місця події, з моменту аварії минула година, але поліція досі не приїхала.