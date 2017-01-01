Аварія на лінії швидкісного трамваю: жінка-водій переплутала педалі і побила дві машини

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ДТП на Борщагівській

Наразі затор тягнеться від Повітрофлотського мосту

Потрійна автомобільна аварія сталася сьогодні ввечері на лінії швидкісного трамваю, через що утворився затор аж до Повітрофлотськкого мосту Як передає кореспондент «Главкому», водій-жінка на червоному «Пежо» вискочила на перехрестя вулиць Борщагівська та Янгеля. Спочатку в’їхала у сірий «Дайхатсу», який рухався з Янгеля і вже повернув на Борщагівську.

Водій «Дайхатсу» ледь-ледь загальмував. Жінка за кермом «Дайхатсу» застосувала ручне гальмо, щоб не вдарити інший автомобіль

Автомобілю, який рухався у середньому ряду вдалося уникнути зіткнення, як кажуть самі власники побитих автівок.

Але синьому «Фольцвагену» втекти не вдалося і «Пежо» його протаранив у бік.

Як кажуть свідки і сама винуватиця: «Переплутала педалі».

Як передає кореспондент з місця події, з моменту аварії минула година, але поліція досі не приїхала.