Аварія пасажирських автобусів у Гонконгу: 70 поранених

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Всі постраждалі були в свідомості та госпіталізовані одразу після ДТП до місцевих лікарень

У Гонконгу внаслідок аварії пасажирських автобусів та маршрутного таксі 70 людей були поранені.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Зазначається, що всі постраждалі були в свідомості та госпіталізовані одразу після ДТП до місцевих лікарень. Четверо з них перебувають у важкому стані, інші — у стабільно нормальному.

Влада міста після аварії перекрила у південному напрямку міста усі дорожні смуги. Наголошується, що через це у місті спостерігалися сильні затори.

Поліція наразі розслідує причини аварії та перевіряє водіїв на наявність алкоголю в організмі.