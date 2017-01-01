Аварія пасажирських автобусів у Гонконгу: 70 поранених
- Вчора, 23:46
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Всі постраждалі були в свідомості та госпіталізовані одразу після ДТП до місцевих лікарень
У Гонконгу внаслідок аварії пасажирських автобусів та маршрутного таксі 70 людей були поранені.
Про це повідомляє South China Morning Post.
Зазначається, що всі постраждалі були в свідомості та госпіталізовані одразу після ДТП до місцевих лікарень. Четверо з них перебувають у важкому стані, інші — у стабільно нормальному.
Влада міста після аварії перекрила у південному напрямку міста усі дорожні смуги. Наголошується, що через це у місті спостерігалися сильні затори.
Поліція наразі розслідує причини аварії та перевіряє водіїв на наявність алкоголю в організмі.