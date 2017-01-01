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    Аварія пасажирських автобусів у Гонконгу: 70 поранених

    • Вчора, 23:46
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    Всі постраждалі були в свідомості та госпіталізовані одразу після ДТП до місцевих лікарень

    У Гонконгу внаслідок аварії пасажирських автобусів та маршрутного таксі 70 людей були поранені.

    Про це повідомляє South China Morning Post.

    Зазначається, що всі постраждалі були в свідомості та госпіталізовані одразу після ДТП до місцевих лікарень. Четверо з них перебувають у важкому стані, інші — у стабільно нормальному.

    Влада міста після аварії перекрила у південному напрямку міста усі дорожні смуги. Наголошується, що через це у місті спостерігалися сильні затори.

    Поліція наразі розслідує причини аварії та перевіряє водіїв на наявність алкоголю в організмі.

    таксі ДТП аварія
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