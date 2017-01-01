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    Авдіївка зі світлом: підключено нову лінію електропередач

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    Відновлення електропостачання Авдіївки
    Відновлення електропостачання Авдіївки

    Водопостачання та газопостачання міста здійснюється в штатному режимі

    Станом на 7 годну 28 квітня, централізоване електропостачання міста Авдіївка (Донецька область) відновлено за рахунок підключення в тестовому режимі нової лінії електропередач зі сторони смт Очеретино Ясинуватського р-ну. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    Генератори ДСНС залишаються на об’єктах соціально-побутової сфери для забезпечення електроенергією в разі необхідності.

    Водопостачання та газопостачання здійснюється в штатному режимі.

    До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 28 чол. та 14 од. тех.

    Нагадаємо, 22 квітня 09:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що сталось відключення високовольтної лінії 110 кВ «Макіївська – АКХЗ № 2». Внаслідок цього було припинено електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції. Без електропостачання залишилось місто Авдіївка (22 000 чоловік), а також 11 населених пунктів Ясинуватського району (3145 чол.).

    Близько 22.45 27 квітня було підключено в тестовому режимі електропостачання до Авдіївки.

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