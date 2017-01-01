Авдіївка зі світлом: підключено нову лінію електропередач

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Відновлення електропостачання Авдіївки

Водопостачання та газопостачання міста здійснюється в штатному режимі

Станом на 7 годну 28 квітня, централізоване електропостачання міста Авдіївка (Донецька область) відновлено за рахунок підключення в тестовому режимі нової лінії електропередач зі сторони смт Очеретино Ясинуватського р-ну. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Генератори ДСНС залишаються на об’єктах соціально-побутової сфери для забезпечення електроенергією в разі необхідності.

Водопостачання та газопостачання здійснюється в штатному режимі.

До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 28 чол. та 14 од. тех.

Нагадаємо, 22 квітня 09:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що сталось відключення високовольтної лінії 110 кВ «Макіївська – АКХЗ № 2». Внаслідок цього було припинено електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції. Без електропостачання залишилось місто Авдіївка (22 000 чоловік), а також 11 населених пунктів Ясинуватського району (3145 чол.).

Близько 22.45 27 квітня було підключено в тестовому режимі електропостачання до Авдіївки.