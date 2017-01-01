Австралія призначила посла в Україні

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Меліса О'Рурк приступить до виконання своїх обов'язків у вересні цього року

Дипломата Мелісу О'Рурк призначили послом Австралії в Україні.

Про це з посиланням на заяву глави австралійського міністерства закордонних справ Джулі Бішоп повідомляє «Гордон».

Відповідне рішення прийнято у вівторок, посол розпочне виконання своїх обов'язків у вересні 2017 року.

О'Рурк є кадровим дипломатом. Вона працювала в австралійських представництвах у Брюсселі, Бангкоку, а в нещодавньому минулому була радником-посланником посольства Австралії в Москві.

Україна встановила дипломатичні відносини з Австралією 10 січня 1992 року. Із 1992 року Австралія була представлена в Україні послами за сумісництвом. Урочисте відкриття першої дипломатичної місії Австралії в Україні відбулося 27 березня 2015 року.

З березня 2016 року тимчасовим повіреним у справах Австралії в Україні був дипломат Брюс Едвардс.