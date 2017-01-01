«Азовсталь» не зможе купити металобрухт в «Укрзалізниці» через непрозорі правила тендеру - гендиректор

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Монополіст написав правила тендеру таким чином, що багато металургів, в тому числі і «Азовсталь», не зможуть прийняти в ньому участь

Генеральний директор металургійного комбінату «Азовсталь» Енвер Цкітішвілі просить філіал «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» роз'яснити, чи зможуть метпідприємства взяти участь в тендері на продаж металобрухту на умовах 50%-ї передоплати.

«Хочу повідомити про дуже дивну ситуацію навколо тендеру від «Укрзалізниці» з продажу металобрухту. Тендер дійсно для нас важливий і довгоочікуваний, без вторинної сировини металургії зараз важко. Про це знають всі, в тому числі Кабінет міністрів, який ще в березні доручив УЗ провести конкурс продажу сировини з переважним правом його закупівлі металургійними підприємствами країни», - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Але, за його словами, монополіст написав правила тендеру таким чином, що багато металургів, в тому числі і «Азовсталь», не зможуть прийняти в ньому участь, оскільки в цьому немає сенсу, пише uaprom.info.

«Згідно з умовами конкурсу, ми, як і більшість металургів України, не зможемо купити лом з 50-процентною передоплатою з тієї причини, що «Азовсталь» не є одночасно виробником металопродукції і постачальником на УЗ (свою продукцію УЗ продаємо через збутову компанію групи в Україні «Метінвест-СМЦ»). А для реального виробника в поточних умовах заморозити майже на 1,5 місяця суму в розмірі 100% передоплати за весь розмір лота - непосильна ноша», - зазначив гендиректор.

«Азовсталь» вже багато років виробляє рейки для залізниці. Дуже хочеться вірити, що це випадковий недогляд при підготовці тендерної документації, а не злий намір. Закликаю центр забезпечення виробництва УЗ оперативно дати роз'яснення, яке внесе ясність і приведе тендер у відповідність із завданням, яке поставив КМУ, а саме забезпечити перевагу (не в ціні, а тільки в частині умов оплати) вітчизняним металургам/їх афілійованим компаніям при закупівлі брухту, які направлять його на збільшення виробництва сталі, від чого виграють як виробники, так і економіка України в цілому!» - підкреслив він, додавши, що найважливіше - тендер має відбутися, а його скасування тільки посилить ситуацію із забезпеченням сировиною вітчизняних металургів.

Як повідомлялося раніше, Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» просить філіал «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» додатково роз'яснити можливості участі афілійованих з металургійними холдингами компаній в тендері на продаж металобрухту на умовах 50%-ї передоплати.

Раніше «Укрметалургпром» закликав УЗ допустити афілійовані з метхолдингами компанії до покупки брухту на умовах 50%-ї передоплати.

Нагадаємо, що ЦОП УЗ 12 квітня 2017 року оголосив два тендери на продаж брухту чорних металів сумарним об'ємом 46 тис. т. Подача заявок на участь в них завершується 21 квітня.