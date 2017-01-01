Бальцерович: Великобританія та США відреагували на агресію Росії недостатньо жорстко

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Лєшек Бальцерович

Польський економіст вважає наївними сподівання на іншу реакцію

Великобританія та США, які разом з Україною та Росією підписували Будапештський меморандум, не відреагували на російську агресію так достатньо сильно, як декларує домовленість. Проте, було б наївно очікувати від них цього. Таку думку висловив польський економіст Лєшек Бальцерович в ефірі програми телеканалу ZIK.

Експерт вважає, що сучасна система безпекового світоустрою набагато краща, ніж та, яка була 50 років тому. Але сьогодні і вона, на жаль, порушена.

«Відповідальність за світову безпеку лежить на головних країнах-гравцях, які шляхом переговорів та своєї авторитетної позиції повинні вирішувати конфлікті питання», – зауважив Бальцерович.

Однак після агресії Росії та анексії Криму виявилося, що ті країни, які були гарантами безпеки світоустрою, зокрема країни Будапештського меморандуму, відреагували недостатньо на грубе порушення миру.

«Великобританія та США, які разом з Україною підписували Будапештський меморандум, не відреагували на російську агресію так достатньо сильно, як декларує домовленість. Проте, було б наївно очікувати від них цього. Однак, з іншого боку – є санкції проти Росії, які дуже необхідні, тому важливо, щоб вони були підтримані іншими країнами. Також дуже важливо, щоб Україна у цій боротьбі була сильнішою в економічному аспекті. Тому реформи є необхідними і для відповідного рівня життя, і для достатнього фінансування національної безпеки та захисту», – певен Бальцерович.