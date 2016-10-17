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    Банду рекетирів ліквідувала СБУ на Київщині

    • Сьогодні, 05:37
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    Десятеро мешканців Київщини обклали місцевих підприємців щомісячною даниною

    Діяльність банди рекетирів, які систематично вимагали гроші з підприємців у Яготинському районі Київщини, припинила Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою.

    Члени угруповання – десятеро мешканців Київщини, у тому числі колишні засуджені – обклали місцевих підприємців щомісячною даниною у розмірі від 5 до 10 тисяч гривень. У разі відмови платити ‒ погрожували фізичною розправою або знищенням майна.

    Правоохоронці провели вісімнадцять обшуків за місцями проживання та можливого перебування зловмисників у Києві, Яготині та Василькові, і вилучили тридцять банківських карток, на які потерпілі переказували гроші, а також кастети, ножі, боєприпаси, психотропні речовини.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

    Вирішується питання щодо оголошення про підозру десятьом затриманим членам банди.

    Тривають невідкладні слідчі дії.

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    Банду рекетирів ліквідувала СБУ на Київщині
    Банду рекетирів ліквідувала СБУ на Київщині
    Банду рекетирів ліквідувала СБУ на Київщині
    Банду рекетирів ліквідувала СБУ на Київщині
    Банду рекетирів ліквідувала СБУ на Київщині
    Банду рекетирів ліквідувала СБУ на Київщині
    Банду рекетирів ліквідувала СБУ на Київщині
    Банду рекетирів ліквідувала СБУ на Київщині
    Банду рекетирів ліквідувала СБУ на Київщині
    Банду рекетирів ліквідувала СБУ на Київщині

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