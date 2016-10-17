Банду рекетирів ліквідувала СБУ на Київщині

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Десятеро мешканців Київщини обклали місцевих підприємців щомісячною даниною

Діяльність банди рекетирів, які систематично вимагали гроші з підприємців у Яготинському районі Київщини, припинила Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою.

Члени угруповання – десятеро мешканців Київщини, у тому числі колишні засуджені – обклали місцевих підприємців щомісячною даниною у розмірі від 5 до 10 тисяч гривень. У разі відмови платити ‒ погрожували фізичною розправою або знищенням майна.

Правоохоронці провели вісімнадцять обшуків за місцями проживання та можливого перебування зловмисників у Києві, Яготині та Василькові, і вилучили тридцять банківських карток, на які потерпілі переказували гроші, а також кастети, ножі, боєприпаси, психотропні речовини.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення про підозру десятьом затриманим членам банди.

Тривають невідкладні слідчі дії.