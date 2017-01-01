Банк Ахметова отримав 370 мільйонів прибутку

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Активи банку за минулий рік зросли на 18,4%

Банк ПУМБ за підсумками діяльності у 2016 році отримав 367,01 мільйона гривень чистого прибутку після 1,75 мільярда гривень чистого збитку за 2015 рік.

Про це стало відомо з фінансового звіту банку, оприлюдненого в системі розкриття інформації НКЦПФР, передає «Інтерфакс-Україна».

Чистий процентний дохід ПУМБу в 2016 році скоротився на 0,7% - до 2,13 млрд грн.

З вирахуванням витрат на формування резервів чистий процентний дохід склав 789,75 млн грн проти 2,68 млрд грн чистого процентного збитку в 2015 році.

Крім того, банк отримав 1,33 млрд грн комісійного доходу, що на 8,7% більше, ніж роком раніше, 463,46 млн грн доходу від операцій з іноземною валютою (в 3,3 рази менше ніж у 2015 році) і 109,64 млн грн інших операційних доходів (у 2015 році - 121,87 млн грн).

Активи банку за минулий рік зросли на 18,4% і склали 44,55 млрд грн, при тому що кредити і заборгованість клієнтів скоротилася на 5,8% - до 24,76 млрд грн.

Основний приріст активів забезпечило збільшення обсягу цінних паперів на продаж - в 3,93 рази, до 9,13 млрд грн.

Статутний капітал банку за підсумками року не змінився і до кінця звітного періоду склав 3,29 млрд грн.

Всього власний капітал зріс на 10,4% - до 4,05 млрд грн.

ПУМБ заснований у 1991 році. Найбільшим акціонером банку на початок січня 2017 року було ТОВ «СКМ Фінанс» (92,24%), а власником істотної участі - Рінат Ахметов (опосередкована участь 99,9011%).

Згідно з даними Нацбанку, станом на 1 січня 2017 року за розміром загальних активів ПУМБ займав восьме місце (44,55 млрд грн) серед 93 банків, що діяли в країні.