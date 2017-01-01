Банк РФ випустить монети, присвячені окупованим Керчі і Севастополю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російські монети

Монети з'являться в обігу 20 квітня

Центральний банк Росії має намір 20 квітня 2017 року випустити в обіг монети «Місто-герой Керч» і «Місто-герой Севастополь». Як повідомляє прес-служба банку, монети будуть виготовлені з недорогоцінних металів у рамках емісійної програми монети номіналом два рублі.

«Монети «Місто-герой Керч» у центрі зображена висадка десанту на берег під час Керченсько-Ельтигенської десантної операції, в лівій частині – зображення медалі «Золота Зірка», внизу по колу – напис «КЕРЧ». Монети «Місто-герой Севастополь» зображені фігури солдат і Пам'ятник затопленим кораблям, у лівій частині – зображення медалі «Золота Зірка», внизу по колу – напис «СЕВАСТОПОЛЬ», – описали монети в прес-службі.

У відомстві додали, що тираж монет складе по п'ять мільйонів штук кожного виду.

1 лютого повідомлялося, що рада директорів Банку Росії ухвалила рішення розмістити символи Севастополя на банкноті номіналом у 200 рублів. Таке рішення ухвалили за підсумками загальноросійського конкурсу з вибору символів для нових банкнот, які надійдуть в обіг наприкінці 2017 року.

Джерело: Крим.Реалії