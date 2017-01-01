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    Банк РФ випустить монети, присвячені окупованим Керчі і Севастополю

    • Сьогодні, 20:58
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    Російські монети
    Російські монети

    Монети з'являться в обігу 20 квітня

    Центральний банк Росії має намір 20 квітня 2017 року випустити в обіг монети «Місто-герой Керч» і «Місто-герой Севастополь». Як повідомляє прес-служба банку, монети будуть виготовлені з недорогоцінних металів у рамках емісійної програми монети номіналом два рублі.

    «Монети «Місто-герой Керч» у центрі зображена висадка десанту на берег під час Керченсько-Ельтигенської десантної операції, в лівій частині – зображення медалі «Золота Зірка», внизу по колу – напис «КЕРЧ». Монети «Місто-герой Севастополь» зображені фігури солдат і Пам'ятник затопленим кораблям, у лівій частині – зображення медалі «Золота Зірка», внизу по колу – напис «СЕВАСТОПОЛЬ», – описали монети в прес-службі.

    У відомстві додали, що тираж монет складе по п'ять мільйонів штук кожного виду.

    1 лютого повідомлялося, що рада директорів Банку Росії ухвалила рішення розмістити символи Севастополя на банкноті номіналом у 200 рублів. Таке рішення ухвалили за підсумками загальноросійського конкурсу з вибору символів для нових банкнот, які надійдуть в обіг наприкінці 2017 року.

    Джерело: Крим.Реалії

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