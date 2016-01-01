  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Безпілотники, які США передали Збройним Силам, виявилися неефективними

    • Сьогодні, 08:24
    • Розсилка

    У командуванні ЗС України визнали, що дані безпілотники є незахищеними від перехоплення

    Радник начальника Генерального штабу Збройних сил України Натан Хазін заявив, що розвідувальні безпілотники Raven RQ-11B Analog Raven Systems, які Україна отримала від США, виявилися неефективними, передає Reuters.

    «З самого початку це було неправильне рішення використовувати ці безпілотники», — сказав він.

    За словами Хазіна, якби це залежало від нього безпосередньо, то він би повернув все 72 безпілотника назад Сполученим Штатам.

    У командуванні ЗС України визнали, що дані безпілотники є незахищеними від перехоплення і глушіння сучасними засобами радіоелектронної боротьби противника.

    Також Н.Хазін підкреслив, що уразливості цих безпілотників дозволяють ворогу обчислити українські військові позиції. Крім того, у даних літальних апаратів короткий термін роботи від батареї і вони не можуть виконувати свою основну задачу — розвідку артилерійських позицій супротивника.

    У липні США передали Україні сучасні безпілотники RQ-11B Analog Raven Systems загальною вартістю понад 12 млн дол.

    Джерело: УНН

    Читайте також
    США зброя Збройні сили України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ