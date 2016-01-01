Безпілотники, які США передали Збройним Силам, виявилися неефективними
- Сьогодні, 08:24
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У командуванні ЗС України визнали, що дані безпілотники є незахищеними від перехоплення
Радник начальника Генерального штабу Збройних сил України Натан Хазін заявив, що розвідувальні безпілотники Raven RQ-11B Analog Raven Systems, які Україна отримала від США, виявилися неефективними, передає Reuters.
«З самого початку це було неправильне рішення використовувати ці безпілотники», — сказав він.
За словами Хазіна, якби це залежало від нього безпосередньо, то він би повернув все 72 безпілотника назад Сполученим Штатам.
У командуванні ЗС України визнали, що дані безпілотники є незахищеними від перехоплення і глушіння сучасними засобами радіоелектронної боротьби противника.
Також Н.Хазін підкреслив, що уразливості цих безпілотників дозволяють ворогу обчислити українські військові позиції. Крім того, у даних літальних апаратів короткий термін роботи від батареї і вони не можуть виконувати свою основну задачу — розвідку артилерійських позицій супротивника.
У липні США передали Україні сучасні безпілотники RQ-11B Analog Raven Systems загальною вартістю понад 12 млн дол.
Джерело: УНН