Безвіз в Грузії: за півтора тижні до ЄС не пустили лише трьох грузинів

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Безвіз між Грузією та ЄС

28 березня між Грузією та країнами Євросоюзу запрацював безвізовий режим

Міністерство внутрішніх справ Грузії оприлюднило дані про перетин шенгенського кордону громадянами своєї держави.

Про це повідомляє видання Allnews.ge.

За даними грузинської влади, протягом 11 днів роботи безвізу – з 28 березня по 7 квітня – до ЄС попрямували близько 7000 громадян Грузії.

Трьом з них було відмовлено у в’їзді. У одного не виявилося біометричного паспорту, один не надав прикордонникам підтвердження бронювання готелю, один – не мав документів на підтвердження мети візиту.

Як відомо, за безвізового режиму прикордонник має право запитувати у подорожуючих про мету візиту та може відмовити у в’їзді за відсутності підтверджуючих документів; так само прикордонник може відмовляти у в’їзді і за наявності візи.

До початку дії безвізу в Грузії був вкрай високий рівень відмов у шенгенських візах – більше 12% за 2016 рік.