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Учасники прес-конференції проаналізують низку проблемних питань

Сьогодні, 7 квітня, о 10:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Безвізнаш! Що далі?».

Запрошені гості: Ірина Сушко, виконавчий директор ГО «Європа без бар’єрів», Катерина Кульчицька, аналітик ГО «Європа без бар’єрів».

Учасники прес-конференції проаналізують наступні питання: Як втримати безвіз, що може завадити механізму призупинення? Як уникнути зловживань з боку громадян безвізу, а з боку окремих країн ЄС можливих маніпуляцій показниками міграційних ризиків ? Як забезпечити сталість реформ, від яких залежатиме безвізове майбутнє? Що саме може замінити безвіз як інструмент реформ та євроінтеграції?

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: