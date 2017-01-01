  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Безвізнаш! Що далі?

    • Сьогодні, 10:32
    • Розсилка

    Учасники прес-конференції проаналізують низку проблемних питань

    Сьогодні, 7 квітня, о 10:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Безвізнаш! Що далі?».

    Запрошені гості: Ірина Сушко, виконавчий директор ГО «Європа без бар’єрів», Катерина Кульчицька, аналітик ГО «Європа без бар’єрів».

    Учасники прес-конференції проаналізують наступні питання: Як втримати безвіз, що може завадити механізму призупинення? Як уникнути зловживань з боку громадян безвізу, а з боку окремих країн ЄС можливих маніпуляцій показниками міграційних ризиків ? Як забезпечити сталість реформ, від яких залежатиме безвізове майбутнє? Що саме може замінити безвіз як інструмент реформ та євроінтеграції?

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

    ЄС Європа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ