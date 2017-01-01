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На прес-конференції в «Главкомі» оголосять про початок інформаційної кампанії «Подорожуй відповідально»

Сьогодні, 12 травня, об 11:30 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему «Безвізовий режим: презентація інформаційної кампанії «Подорожуй відповідально».

Запрошені гості: Олександр Сушко, політолог, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва; Катерина Кульчицька, аналітик ГО «Європа без бар’єрів».

Учасники прес-конференції оголосять про початок інформаційної кампанії «Подорожуй відповідально», спрямованої на інформування громадян про негативні наслідки свідомого чи несвідомого порушення правил як візових, так і безвізових подорожей і перебування в ЄС, а також про правильні моделі подорожування.

На прес-конференції буде також презентовано серію путівників та інфографік «Подорожуй відповідально» з інструкціями як отримати біометричний паспорт, як правильно зібратися в подорож до ЄС з метою туризму, а як – з метою навчання або працевлаштування, яку відповідальність несуть громадяни України за порушення правил перебування в ЄС; інформаційний сайт кампанії travel.europewb.org.ua з корисною інформацією для тих, хто збирається відвідати країни ЄС/Шенгену; інтерактивну карту Європи з даними про умови в’їзду до окремих країн.

Проект реалізується за сприяння Європейського союзу (http://ec.europa.eu/europeaid).

Окремі думки, висловлені в матеріалах або озвучені на заході, є особистою позицією авторів/спікерів і жодним чином не відображають точку зору Європейського союзу.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: