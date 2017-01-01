«Біличанський ліс» повернуто державі

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Прокуратура через суд витребувала земельну ділянку на території Національного природного парку «Голосіївський» із незаконного володіння

Земельну ділянку, яка знаходиться на території Національного природного парку «Голосіївський», повернуто державі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Прокуратура Київської області в апеляційній інстанції відстояла свою позицію щодо скасування незаконного рішення місцевого суду про відмову в задоволенні позовних вимог прокурора щодо витребування земельної ділянки площею 0,15 га вартістю понад 1 млн грн, яка знаходиться на території Національного природного парку «Голосіївський», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, встановлено, що родичі колишнього високопосадовця із Міністерства екології України набули у приватну власність вказану земельну ділянку лісогосподарського призначення, так званого «Біличанського лісу», який на даний час є Національним природним парком «Голосіївський».

«Завдяки принциповій позиції прокуратури Київської області земельну ділянку витребувано із незаконного володіння та повернуто державі», - інформує прокуратура.