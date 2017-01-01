Білий дім: Трампа тримають в курсі ситуації на Донбасі
- Сьогодні, 23:16
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Американська адміністрація повідомить, якщо отримає нові дані про ситуацію в УкраїніПрезиденту США Дональда Трампа доповідають про ситуацію, яка розгортається в Україні, заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.
«Президента тримають в курсі. Для цього є Рада національної безпеки, команда з національної безпеки», - сказав він.
Він також пообіцяв, що американська адміністрація повідомить, якщо отримає нові дані про ситуацію.