Білий дім: Трампа тримають в курсі ситуації на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американська адміністрація повідомить, якщо отримає нові дані про ситуацію в Україні

Президенту США Дональда Трампа доповідають про ситуацію, яка розгортається в Україні, заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

«Президента тримають в курсі. Для цього є Рада національної безпеки, команда з національної безпеки», - сказав він.

Він також пообіцяв, що американська адміністрація повідомить, якщо отримає нові дані про ситуацію.