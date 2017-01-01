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    «Білорусь. День волі. Автозак». Правозахисники розповідають про мітинги

    • Сьогодні, 13:59
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    Затримання учасників мітингу в Білорусі
    Затримання учасників мітингу в Білорусі

    Учасники прес-конференції розкажуть про мітинги в Білорусі на День волі

    Сьогодні, 28 березня, о 14:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Білорусь. День волі. Автозак».

    Запрошені гості: Паліна Бродік, білоруська активістка, правозахисниця, екс-координатор кампанії LetMyPeopleGo; Євгенія Андріюк, правозахисниця, заступник керівника ГО «Крим SOS».

    Учасники прес-конференції розкажуть про мітинги в Білорусі на День волі, про своє затримання білоруськими правоохоронцями в офісі «Весна», про протестний рух у Білорусі, кількість учасників, про силовий розгін та побиття демонстрантів, підтримку українців проти застосованого насилля над демонстрантами.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

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