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    Білорусь купуватиме російські винищувачі

    • Сьогодні, 18:17
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    Су-30СМ
    Су-30СМ

    У Білорусі підтвердили плани закупити російські винищувачі

    У 2017 році Білорусь має намір розпочати заплановану закупівлю російських винищувачів Су-30СМ для потреб своїх ВПС і військ протиповітряної оборони.

    Про це розповів заступник міністра оборони республіки, генерал-майор Збройних сил Білорусі Ігор Лотенков в інтерв'ю білоруській військовій газеті «Во славу Батьківщини».

    У 2017 році Білорусь планує придбати:

    • Літаки Су-30СМ;
    • комплекси радіомоніторингу;
    • 120-мм міномети 2Б23 Нона-М1;
    • безпілотні авіаційні комплекси.

    «Також спланована серійна модернізація БТР-70МБ1. Буде проведено капітальний ремонт вертольотів Мі-24К, Мі-8ПС, літака Іл-76МД, танків Т-72Б, БМП-2, продовжена подальша модернізація танків Т-72БМ1. Планується провести спільні роботи з підприємствами оборонного сектору економіки з перекладу різних типів РСЗВ на шасі вітчизняного виробництва», — повідомив Лотенков.

    Таким чином Мінськ підтвердив раніше заявлені плани із закупівлі російських військових літаків. Їх раніше оголошував командувач ВПС і військами ППО білоруської армії генерал-майор Олег Двигалєв.

    Білорусь військова техніка
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