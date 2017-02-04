Білорусь купуватиме російські винищувачі

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Су-30СМ

У Білорусі підтвердили плани закупити російські винищувачі

У 2017 році Білорусь має намір розпочати заплановану закупівлю російських винищувачів Су-30СМ для потреб своїх ВПС і військ протиповітряної оборони.

Про це розповів заступник міністра оборони республіки, генерал-майор Збройних сил Білорусі Ігор Лотенков в інтерв'ю білоруській військовій газеті «Во славу Батьківщини».

У 2017 році Білорусь планує придбати:

Літаки Су-30СМ;

комплекси радіомоніторингу;

120-мм міномети 2Б23 Нона-М1;

безпілотні авіаційні комплекси.

«Також спланована серійна модернізація БТР-70МБ1. Буде проведено капітальний ремонт вертольотів Мі-24К, Мі-8ПС, літака Іл-76МД, танків Т-72Б, БМП-2, продовжена подальша модернізація танків Т-72БМ1. Планується провести спільні роботи з підприємствами оборонного сектору економіки з перекладу різних типів РСЗВ на шасі вітчизняного виробництва», — повідомив Лотенков.

Таким чином Мінськ підтвердив раніше заявлені плани із закупівлі російських військових літаків. Їх раніше оголошував командувач ВПС і військами ППО білоруської армії генерал-майор Олег Двигалєв.