Білорусь підвищила тарифи на транзит нафти

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Білорусь вирішила підвищити тарифи на прокачування нафти в жовтні минулого року

Білорусь підвищить тарифи на транспортування нафти через територію країни. Про це йдеться в заяві Міністерства антимонопольного регулювання і торгівлі республіки.

Нові тарифи вступлять в силу з 1 лютого і будуть діяти до 31 березня нинішнього року. Зокрема, подорожчає транспортування нафти по магістральних трубопроводах ВАТ «Гомельтранснафта Дружба».

Білорусь вирішила підвищити тарифи на прокачування нафти в жовтні минулого року. Тоді тарифи мали зрости відразу на 50%, однак після протестів Москви рішення було скасовано. Мінськ і Москва продовжили переговори, щоб врегулювати нафтогазову суперечку.

В кінці листопада Мінськ заявив, що хоче підвищити тарифи на 20%. Російська сторона і таке підвищення визнала неприпустимим. Почалися переговори, за підсумками яких Росія запропонувала Мінську збільшити тарифи за прокачування по трубопроводах ВАТ «Гомельтранснафта Дружба» на 5,8%, а по трубопроводах ВАТ «Полоцьктранснафта Дружба» - на 11,76%.

Таким чином, тарифи на транспортування за двома маршрутами виросли приблизно на 7,7%.

Джерело: ВВС Русская служба