Білоус: Новий закон про приватизацію – це революція, яка принесе користь державі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Білоус та Максим Нефьодов

Основними нововведеннями закону є скасування розподілу об’єктів приватизації на багато груп

Україна потребує проведення реформ, і однією з них має стати реформа приватизації, яка дозволить швидко продавати державні активи. Про це на прес-конференції в агентстві «Укрінформ» заявив голова Фонду держмайна України Ігор Білоус.

На прес-конференції він разом з першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі Максимом Нефьодовим представив законопроект про приватизацію. Цей документ став результатом співпраці Фонду державного майна, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, компанії Baker&McKenzie і ЄБРР.

За словами Ігоря Білоуса, новий закон дозволить виправити системні проблеми приватизації. «Приватизації в нашій країні виповнилось 25 років. Рівно стільки, скільки нашій неньці. Цього року буде 26. І би дуже хотів, щоби невдовзі ми перестали святкувати день народження Фонду держмайна. І перейшли до реальних результатів – активної масової приватизації», - сказав він.

Основними нововведеннями закону є скасування розподілу об’єктів приватизації на багато груп. Вони ділитимуться лише на дві категорії: великі, з активами понад 250 млн гривень, і малі. До категорії великої приватизації віднесено близько 60-ти підприємств.

Законопроект передбачає, що великі підприємства продаються виключно з радником з кола провідних світових інвестбанків. Всі решта продаються на електронних майданчиках, в тому числі платформі ПроЗорро. Таким чином, Фонд держмайна хоче відмовитись від участі в приватизації оцінювачів і перейти до ринкового ціноутворення.

Ігор Білоус і Максим Нефьодов заявили журналістам, що більшість державних активів має доволі низьку якість. «Ми розуміємо, що державна власність використовується надзвичайно неефективно. Активи, які ми не продаємо, псуються. В нас така ситуація в 99% випадків», - пояснив Максим Нефьодов, додавши, що приватизація – не той процес, який треба затягувати.

Таку ж думку висловив Ігор Білоус: «Більшість об’єктів мають вік 50-150 років. Більшість з них обтяжені боргами і мають проблеми. Тому наше завдання позбутися якомога скоріше таких об’єктів, давши шанс підприємцям створити бізнес і робочі місця. Треба пам’ятати, що технології рухаються невпинно вперед. І поки ми думаємо як продати ТЕЦ 1952 року, такі підприємці як Ілон Маск випускають батареї для нової енергетики. Тому треба прискорити приватизацію, щоби не опинитися в руїнах і музеях».

Керівники ФДМУ і МЕРТ повідомили, що законопроект вже передано на розгляд профільних міністерств і відомств. Далі черга за Верховною Радою. «Ми закликаємо депутатів подивитися на цей закон дуже прагматично», - підкреслив Максим Нефьодов.

Ігор Білоус наголосив, що масову приватизацію треба завершити до 2020 року. «Так, цей законопроект – це революція, яка змінить багато речей і в приватизації, і в управлінні державною власністю. Змінить на краще, бо в законі використано успішний досвід приватизації країн східної Європи, яка принесла користь і державі, і суспільству», - зазначив голова Фонду держмайна.