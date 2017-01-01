Більшість водіїв маршруток у Львові відмовилися працювати на Великдень

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Фото: Варіанти

На рейси у місті виїхали лише третина маршруток

У Львові місцеві водії маршруток відмовилися працювати на Великдень. Так, станом на ранок 16 квітня у місті працювали на маршрутах лише 165 із 490 автобусів, повідомляє Форпост.

Видання наводить дані підрахунку маршрутчиків системою GPS, які зібрала громадська організація «За Якісний транспорт». Ці дані свідчать про те, що в період з 09:00-09:40 на 13 маршрутах не було жодного автобуса.

"На маршруті: 165. За межами маршруту: 24. На території АТП: 39. Кількість автобусів, яка має бути згідно паспорту: 490. Середні показник кількості автобусів по всіх АТП: 32,2%», - йдеться у підрахунках громадської організації.

Нагадаємо, подібна ситуація в місті спостерігалася і на новорічні свята.