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    Біля берегів Нігерії пірати захопили судно з українцем на борту

    • Сьогодні, 13:07
    • Розсилка
    Пірати
    Пірати

    Консули вживають необхідні заходи щодо звільнення українця з полону піратів

    У полон до піратів біля берегів Нігерії потрапив громадянин України. Про це Українським Новинам повідомили в посольстві України в Нігерії.

    «Так, судно дійсно було захоплено, на борту був українець. Зараз над цим питанням працює консул», - повідомила представник посольства в Нігерії.

    Департамент консульської служби МЗС повідомляє, що зараз консули вживають необхідні заходи щодо його звільнення. «Консули в Гамбурзі і Нігерії вживають заходи щодо звільнення захопленого громадянина України - члена екіпажу судна BBC Caribbean», - сказано в повідомленні департаменту у мікроблозі Twitter.

    Крім того, за даними посольства Росії в Нігерії, також були викрадені 7 громадян Росії.

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