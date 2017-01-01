  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Біля будівлі Мінфіну виявлено підозрілий фургон з фальшивими номерами

    • Сьогодні, 14:01
    • Розсилка
    Підозрілий фургон біля будівлі Мінфіну на Подолі
    Підозрілий фургон біля будівлі Мінфіну на Подолі

    До Мінфіну викликано слідчо-оперативну групу, яка наразі з'ясовує обставини

    Співробітники Міністерства фінансів України виявили біля будівлі міністерства на Подолі підозрілий фургон, який регулярно там з’являвся. Про це повідомляється на сторінці Мінфіна в Facebook.

    «Певний час тому біля запасного входу до будівлі Міністерства фінансів на Подолі, співробітники міністерства виявили підозрілий фургон, який регулярно з'являвся біля будівлі. Правоохоронні органи були повідомлені про це. Після перевірки було з'ясовано, що фургон є клоном й номерні знаки на ньому фальшиві», - йдеться в повідомленні.

    Після чергової появи цього фургону біля будівлі Мінфіну було викликано слідчо-оперативну групу, яка наразі з'ясовує обставини.

    У Мінфіні обіцяють згодом повідомити більше деталей.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Біля будівлі Мінфіну виявлено підозрілий фургон з фальшивими номерами
    Біля будівлі Мінфіну виявлено підозрілий фургон з фальшивими номерами
    Біля будівлі Мінфіну виявлено підозрілий фургон з фальшивими номерами
    Біля будівлі Мінфіну виявлено підозрілий фургон з фальшивими номерами

     

    Читайте також
    Мінфін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ