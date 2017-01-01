Біля будівлі Мінфіну виявлено підозрілий фургон з фальшивими номерами

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Підозрілий фургон біля будівлі Мінфіну на Подолі

До Мінфіну викликано слідчо-оперативну групу, яка наразі з'ясовує обставини

Співробітники Міністерства фінансів України виявили біля будівлі міністерства на Подолі підозрілий фургон, який регулярно там з’являвся. Про це повідомляється на сторінці Мінфіна в Facebook.

«Певний час тому біля запасного входу до будівлі Міністерства фінансів на Подолі, співробітники міністерства виявили підозрілий фургон, який регулярно з'являвся біля будівлі. Правоохоронні органи були повідомлені про це. Після перевірки було з'ясовано, що фургон є клоном й номерні знаки на ньому фальшиві», - йдеться в повідомленні.

Після чергової появи цього фургону біля будівлі Мінфіну було викликано слідчо-оперативну групу, яка наразі з'ясовує обставини.

У Мінфіні обіцяють згодом повідомити більше деталей.