Біля Краматорська розбився військовий гелікоптер: загинуло п'ятеро осіб
- Сьогодні, 17:47
-
Розсилка
За попередньою версією, падіння повітряного судна сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередl
Сьогодні в районі населеного пункту Малинівка, що неподалік Краматорська, розбився військовий гелікоптер Мі-2.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
За попередньою версією, падіння повітряного судна сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач.
За попередньою інформацією, п'ятеро осіб загинуло внаслідок падіння гелікоптера МІ-2 біля Краматорська. Про це повідомила речник Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.
«Є інформація про загибель п’ятьох осіб (внаслідок падіння військового гелікоптера біля Краматорська — ред.), троє членів екіпажу та двоє пасажирів. Це попередня інформація», — сказала Гаврилюк.
Зазначається, що на даний час для з’ясування та уточнення причин авіаційної катастрофи та евакуації загиблих членів екіпажу на місці падіння вертольота працюють чергові сили пошуково-рятувального забезпечення та група офіцерів штабу Антитерористичної операції.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/world/1842691-nepodalik-kramatorska-zaznav-aviakatastrofi-viyskoviy-gelikopter-mi-2-e-zagibli.html
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/world/1842691-nepodalik-kramatorska-zaznav-aviakatastrofi-viyskoviy-gelikopter-mi-2-e-zagibli.html
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/world/1842691-nepodalik-kramatorska-zaznav-aviakatastrofi-viyskoviy-gelikopter-mi-2-e-zagibli.htmlММ