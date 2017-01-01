Біля Краматорська розбився військовий гелікоптер: загинуло п'ятеро осіб

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За попередньою версією, падіння повітряного судна сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередl

Сьогодні в районі населеного пункту Малинівка, що неподалік Краматорська, розбився військовий гелікоптер Мі-2.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

За попередньою версією, падіння повітряного судна сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач.

За попередньою інформацією, п'ятеро осіб загинуло внаслідок падіння гелікоптера МІ-2 біля Краматорська. Про це повідомила речник Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.

«Є інформація про загибель п’ятьох осіб (внаслідок падіння військового гелікоптера біля Краматорська — ред.), троє членів екіпажу та двоє пасажирів. Це попередня інформація», — сказала Гаврилюк.

Зазначається, що на даний час для з’ясування та уточнення причин авіаційної катастрофи та евакуації загиблих членів екіпажу на місці падіння вертольота працюють чергові сили пошуково-рятувального забезпечення та група офіцерів штабу Антитерористичної операції.





Сьогодні в районі населеного пункту Малинівка, що неподалік Краматорська, розбився військовий гелікоптер Мі-2. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook. За попередньою версією, падіння повітряного судна сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач. Зазначається, що на даний час для з’ясування та уточнення причин авіаційної катастрофи та евакуації загиблих членів екіпажу на місці падіння вертольота працюють чергові сили пошуково-рятувального забезпечення та група офіцерів штабу Антитерористичної операції.



Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/world/1842691-nepodalik-kramatorska-zaznav-aviakatastrofi-viyskoviy-gelikopter-mi-2-e-zagibli.html