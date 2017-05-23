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    Бізнес на мертвих: у Запоріжжі затримали трьох осіб, які вимагали гроші за поховання

    • Сьогодні, 12:17
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    Тіла без документів просто «підселяли» в старі могили за певну винагороду

    У Запоріжжі затримали співробітників ритуальної служби, які вимагали гроші за поховання на закритих кладовищах міста.

    Про це «РепортерUA» повідомило джерело у правоохоронних органах.

    Даний факт підтвердили і в СБУ регіону. Відомо, що затримано трьох осіб, серед них і керівник одного зі структурних підрозділів КП «Ритуал».

    За гроші вони надавали дозвіл на поховання людей. Так, у одного з місцевих жителів вимагали 19 тис. грн за поховання родича на закритому кладовищі.

    Як повідомило сайту Forpost компетентне джерело, напередодні, 22 травня, в «Ритуалі» відбулись обшуки. Під час спецоперації співробітники СБУ затримали завідувача Первомайського кладовища і його дружину, а також копальників могил.

    Тіла без документів просто «підселяли» в старі могили за певну винагороду, наголошується в повідомленні.

    Схему придумав раніше судимий брат завідувача цвинтаря, який колись працював начальником відділу з боротьби із незаконним обігом наркотиків та займався торгівлею наркотиками просто в райвідділі.

    Їм повідомили про підозру за ст. 208. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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