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    Благодатний вогонь зійшов на землю

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    Храм Гробу Господнього
    Храм Гробу Господнього

    Сходження Благодатного вогню - найбільше чудо в християнському світі

    Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі. За традицією, віруючі передавали його один одному.

    Сходження Благодатного Вогню - найбільше чудо в християнському світі, яке відбувається раз на рік і є свідченням Божої любові до людини.

    Не тільки православні християни, але і представники різних конфесій із хвилюванням чекають на цю подію.

    З усього світу в Велику суботу до Храму Гробу Господнього стікаються паломники, щоб вмитися його благодатним світлом і отримати Боже благословіння.

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    Благодатний вогонь зійшов на землю

    112 Україна
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