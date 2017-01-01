Благодатний вогонь зійшов на землю
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Храм Гробу Господнього
Сходження Благодатного вогню - найбільше чудо в християнському світі
Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі. За традицією, віруючі передавали його один одному.
Сходження Благодатного Вогню - найбільше чудо в християнському світі, яке відбувається раз на рік і є свідченням Божої любові до людини.
Не тільки православні християни, але і представники різних конфесій із хвилюванням чекають на цю подію.
З усього світу в Велику суботу до Храму Гробу Господнього стікаються паломники, щоб вмитися його благодатним світлом і отримати Боже благословіння.
112 Україна