Блогера Лапшина екстрадували із Мінська до Баку

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Лапшина включено до чорного списку МЗС Азербайджану за відвідування Нагірного Карабаху

Блогер Олександр Лапшин, екстрадований з Мінська за запитом Баку, доставлений в аеропорт Гейдара Алієва в супроводі співробітників Генпрокуратури.

Про це повідомляє haqqin.az.

«Спецрейс з блогером Олександром Лапшиним на борту приземлився в Баку», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що оперативно-слідча група з Азербайджану вирушила до Мінська для екстрадиції блогера Олександра Лапшина.

Нагадаємо, в ніч на 15 грудня в Мінську міліція затримала російсько-ізраїльського мандрівника і блогера Олександра Лапшина. Про це він сам розповів в Facebook, додавши, що затримання відбулося «за запитом Азербайджану».

Лапшина затримали тому, що він розшукується Азербайджаном. Як повідомляє видання Azeri.Today, мандрівника з 2011 року включено до чорного списку МЗС Азербайджану за відвідування Нагірного Карабаху (Азербайджан розглядає Карабах як свою територію, незаконно окуповану Вірменією. - Ред.).

TUT.BY повідомляє, що у Лапшина три паспорти: ізраїльський, український і канадський. Завдяки цьому в червні 2015-го мандрівник зміг в'їхати в Азербайджан всупереч чорному списку. Пройти прикордонний контроль Лапшин вдалося тому, що в українському паспорті його ім'я вказано українською мовою - «Олександр», повідомляє Azeri.Today.