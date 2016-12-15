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    Блогера Лапшина екстрадували із Мінська до Баку

    • Сьогодні, 21:33
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    Лапшина включено до чорного списку МЗС Азербайджану за відвідування Нагірного Карабаху

    Блогер Олександр Лапшин, екстрадований з Мінська за запитом Баку, доставлений в аеропорт Гейдара Алієва в супроводі співробітників Генпрокуратури.

    Про це повідомляє haqqin.az.

    «Спецрейс з блогером Олександром Лапшиним на борту приземлився в Баку», - йдеться в повідомленні.

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    Блогера Лапшина екстрадували із Мінська до Баку
    Блогера Лапшина екстрадували із Мінська до Баку
    Блогера Лапшина екстрадували із Мінська до Баку
    Блогера Лапшина екстрадували із Мінська до Баку
    Блогера Лапшина екстрадували із Мінська до Баку

    Раніше повідомлялося, що оперативно-слідча група з Азербайджану вирушила до Мінська для екстрадиції блогера Олександра Лапшина.

    Нагадаємо, в ніч на 15 грудня в Мінську міліція затримала російсько-ізраїльського мандрівника і блогера Олександра Лапшина. Про це він сам розповів в Facebook, додавши, що затримання відбулося «за запитом Азербайджану».

    Лапшина затримали тому, що він розшукується Азербайджаном. Як повідомляє видання Azeri.Today, мандрівника з 2011 року включено до чорного списку МЗС Азербайджану за відвідування Нагірного Карабаху (Азербайджан розглядає Карабах як свою територію, незаконно окуповану Вірменією. - Ред.).

    TUT.BY повідомляє, що у Лапшина три паспорти: ізраїльський, український і канадський. Завдяки цьому в червні 2015-го мандрівник зміг в'їхати в Азербайджан всупереч чорному списку. Пройти прикордонний контроль Лапшин вдалося тому, що в українському паспорті його ім'я вказано українською мовою - «Олександр», повідомляє Azeri.Today.

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