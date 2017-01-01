Блокада Донбасу підірве українську економіку, - Гройсман

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Прем'єр: Блокада спричинить зупинку металургійних підприємств, де працює 300 тис. людей

Українська економіка у поточному році має зростати, але її може підірвати блокування поставок вугілля з окупованих територій Донбасу. Про це під час позачергового засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман,.

«В мене є гарна новина: у четвертому кварталі 2016 року ми вийшли на 4,7% зростання ВВП, це означає, що в 2017 році ми матимемо надзвичайно добрі новини – фінансування пенсій, стипендій, бюджетної сфери. Так от, блокада спричинить зупинку металургійних підприємств, де працює 300 тис. людей. Все те, що продаємо за кордон – це 20% валютної виручки. Блокада – це підрив української економіки», - зазначив Гройсман.

Прем'єр додав, що «йому такий сценарій не підходить».